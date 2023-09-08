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Spor
DHA 08.09.2023 02:12

Bakan Bak'tan paralimpik sporcular için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İngiltere’de düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak'tan paralimpik sporcular için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İngiltere'de düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü altın, toplamda 7 madalya kazanan milli oyuncular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu sözlere yer verdi:

"İngiltere'nin Sheffield kentinde düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanan ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotası elde eden Abdullah Öztürk, Ebru Acer, Kübra Korkut’u, gümüş madalya elde eden Merve Cansu Demir’i ve bronz madalyanın sahibi olan Ali Öztürk, İrem Oluk ve Neslihan Kavas Acer’i canı gönülden kutluyorum. İnanıyorum ki oyuncularımızın bu başarıları kendilerinden sonra gelen sporcularımız için de ilham kaynağı olacaktır. Bu başarıda pay sahibi olan başta milli sporcularımız başta olmak üzere tüm teknik ekibe ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

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