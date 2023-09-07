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Spor
İHA 07.09.2023 21:29

Milli Takım Ermenistan maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, 8 Eylül Cuma günü akşamı oynanacak Türkiye-Ermenistan maçı öncesi son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda yaptı.

Milli Takım Ermenistan maçı hazırlıklarını tamamladı
[Fotograf: AA]

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 8 Eylül Cuma günü akşamı saat 21.45’te Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda Türkiye ile Ermenistan karşı karşıya gelecek.

Maç öncesinde her iki takımda basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısının ardından yine iki takım da maçın oynanacağı sahada antrenman yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ermenistan Milli Takım’ından sonra sahaya çıkan A Milli Futbol Takımı ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra Milli Takım, gruplar halinde topla çalıştı.

Kaleciler Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır da antrenör eşliğinde maça hazırlandı. İdman, çift kale maç ile tamamlandı.

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