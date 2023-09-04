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Spor
AA 04.09.2023 10:45

Bakan Bak milli kick boks sporcularını kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da düzenlenen Minikler, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nı 28 altın, 32 gümüş, 59 bronz olmak üzere toplam 119 madalyayla tamamlayan mili sporcuları tebrik etti.

Bakan Bak milli kick boks sporcularını kutladı

Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da düzenlenen Minikler, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız 28'i altın, 32'si gümüş ve 59'u bronz olmak üzere toplam 119 madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. 38 ülkeden 3 bine yakın sporcu ile antrenör, hakem, idareci, federasyon başkanları ve temsilcilerin katıldığı bu kapsamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenleri de kutluyor, milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak Kick Boks
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