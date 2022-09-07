İlçeye tatile gelen macera tutkunları, kara yolu ya da teleferikle yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'a ulaşıyor.

Buradaki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

[Fotoğraf: AA]

Merkezden yılın 8 ayında gerçekleşen yamaç paraşütü uçuş sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 109 bin 347'ye ulaştı.

Geçen yılı 167 bin uçuşla kapatan merkezde bu yıl ilk kez düzenlenecek Word Acro Cup ile geleneksel hale gelen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali gerçekleşecek.

İki büyük organizasyonun da etkisiyle önceki yılın uçuş rekorunun kırılması ve 200 bin uçuşun gerçekleşmesi hedefleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak, Babadağ'ın yamaç paraşütü merkezleri arasında en gözde nokta olduğunu söyledi.

Babadağ'dan geçen yılın ilk 8 ayında 94 bin 295 yamaç paraşütü uçuşu yapıldığını belirten Koçak, bu yıl aynı tarihlerde yüzde 15'lik artışla 109 bin 347 uçuş gerçekleştiğini kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Koçak, geçen yıl boyunca Babadağ'dan 167 bin uçuş yapıldığını hatırlattı.

"Uçuşların bölgede turizm sektöründe iş yapan kişilere büyük faydası var. Uçuş sayılarındaki artış beklentimizin biraz üzerinde. Umarım yıl sonunu 200 bin uçuşla kapatarak Babadağ'da yeni bir rekora imza atmış olacağız. Babadağ'dan en çok uçuş yapanlar İngiliz turistler. İngilizleri Rus, Çinli ve Ukraynalı turistler takip ediyor."

[Fotoğraf: AA]

Babadağ'da 28 Eylül-2 Ekim'de Word Acro Cup etkinliği düzenleneceğini belirten Koçak, organizasyonda dünyanın en iyi akrobasi pilotlarının da bölgede gösteri yapacağını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'de ilk kez yapılacak"

Koçak, en iyi akrobasi uçuşlarının Babadağ'da yapıldığını ifade etti.

"Uluslararası Hava Sporları Federasyonunun takvimindeki organizasyonda bir dünya akrobasi şampiyonası düzenleyeceğiz. Türkiye'de ilk kez yapılacak. Organizasyon içerisinde Türkiye Akrobasi Kupası yarışları da yapılacak. Etkinliğe, yaklaşık 75 ülkeden 4 bin sporcunun katılım sağlamasını bekliyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Word Acro Cup, Babadağ Teleferik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Muğla Valiliği, Kaymakamlık ile Güney Ege Kalkınma Ajansı iş birliğinde gerçekleşecek. Böylelikle Türk sporcularımız, dünyadaki en iyi 10 akrobasi pilotunu izleyip ilham alacak. Ciddi bir bilgi paylaşımı da yapılacak. Burada uçacak ünlü sporcular yamaç paraşütü anlamında bölgenin tanıtımına da büyük katkı sağlayacak."