Geçen hafta ortasında COVID-19 testi pozitif çıkan ve tedavisine kendi isteğiyle hastanede devam edilen Yıldırım'ın dün yapılan testi negatif çıktı.

Testinin negatife dönmesiyle hastaneden ayrılan Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.