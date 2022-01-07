Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 11:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aziz Yıldırım taburcu edildi
Koronavirüse yakalanan ve testi negatife dönen eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Geçen hafta ortasında COVID-19 testi pozitif çıkan ve tedavisine kendi isteğiyle hastanede devam edilen Yıldırım'ın dün yapılan testi negatif çıktı.
Testinin negatife dönmesiyle hastaneden ayrılan Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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