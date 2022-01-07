Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli'deki lisenin 10. sınıf öğrencileri için halter resmi müfredata girdi.

Okuldaki ilk halter dersine Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, yönetim kurulu üyeleri Taner Sağır ve Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi, halter antrenörü Muharrem Süleymanoğlu'nun katıldığı aktarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Federasyon başkanı Talat Ünlü, sporun gelişmesinde okulların ve öğrencilerin çok önemli olduğunu vurguladı.

"Halter sporunun okulda resmi ders müfredatına girmesini bu yönden çok önemli görüyoruz. Efsane sporcumuz Naim Süleymanoğlu adıyla kurulan okulumuzu da yeni Naimler yetişmesi için de sürekli olarak destekleyeceğiz. Halter sporuna sahip çıkan Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi yönetimi ve öğrencilerine de teşekkür ediyoruz."

Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi Okul Müdürü Ufuk Dilekçi de halter camiasında yıllardır hayal edilen bir olayı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.