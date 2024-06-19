Açık 32.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 19.06.2024 13:20

Avrupa'da rakipler belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi, iki numaralı turnuvası Avrupa Ligi ve üç numaralı turnuvası Konferans Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi.

Avrupa'da rakipler belli oldu

Buna göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşti.

Fenerbahçe'nin seri başı olarak katıldığı eşleşmede, ilk maç 23 veya 24 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 veya 31 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi

Temsilcimiz Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda, Ruzomberok (Slovakya)-Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 2. eleme turunda, Isloch Minsk (Belarus)-La Fiorita (San Marino) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
 

ETİKETLER
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:23
Los Angeles'ta okullarda cep telefonu ve sosyal medya yasaklanacak
15:20
Şanlıurfa'da çıkan yangında yaklaşık 40 dönüm buğday ekili alan yandı
15:05
NATO ülkeleri savunma harcamalarını artırdı
15:08
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
14:57
Salda Gölü'nde sürüklenen çocuğu tatilci botla kurtardı
14:11
Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu
Kars’ta angıtlar görüntülendi
Kars’ta angıtlar görüntülendi
FOTO FOKUS
Salda Gölü'nde sürüklenen çocuğu tatilci botla kurtardı
Salda Gölü'nde sürüklenen çocuğu tatilci botla kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ