Avrupa'da rakipler belli oldu

Buna göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşti.

Fenerbahçe'nin seri başı olarak katıldığı eşleşmede, ilk maç 23 veya 24 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 veya 31 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi

Temsilcimiz Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda, Ruzomberok (Slovakya)-Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 2. eleme turunda, Isloch Minsk (Belarus)-La Fiorita (San Marino) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

