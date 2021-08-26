Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Helsinki’ye konuk oldu. 1-0'ın rövanşında Bolt Arena'da rakbini 5-2 mağlup eden Fenerbahçe gruplara kaldı.

Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 11. 14. ile 52. dakikalarda Valencia, 90+2. dakikada genç oyuncusu Fatih Yiğit Şanlitürk ve 90+5. dakikada kendi kalesine Matti Peltola attı.

Helsinki'nin gollerini ise 27. dakikada Roope Riski ve 88. dakikada Riku Riski kaydetti.

Galatasaray evinde turladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Randers ile karşılaştı.

Türk Telekom Stadı’ndaki çalışmalar nedeniyle karşılaşma, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynandı.

Galatasaray'a turu getiren golleri 48. dakikada Patrick van Aanholt ve 59. dakikada Frederik Lauenborg kendi kalesine attı.

Trabzonspor turu Roma'da bıraktı

Trabzonspor da, UEFA Avrupa Konferans Ligi play off turu rövanş maçında Roma'ya konuk oldu.

Bordo mavililer, 2-1 kaybettikleri ilk maçın ardından rövanşta da Roma'ya 3-0 yenildi.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Bryan Cristante, 65. dakikada Nicolo Zaniolo ve 84. dakikada Stephen El Shaarawy attı.

Sivasspor farklı yenildi

Sivasspor ise yine UEFA Avrupa Konferans Ligi play off turu rövanş maçında Kopenhag'a konuk oldu.

Sahasında oynadığı maçı 2-1 kaybeden Yiğidolar, ikinci maçta da rakibine 5-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

Kopenhag'ın gollerini 24. dakikada Stage, 39. dakikad Daramy, 57. dakikada Lerager, 62. dakikada Pep Biel ve 76. dakikada Hojlund kaydetti.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri de belli oldu

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Beşitaş'ın rakipleri de belli oldu.

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi oldu.

Siyah beyazlılar, C grubunda, Sporting Lizbon (Portekiz), Borussia Dortmund (Almanya), Ajax takımlarıyla eşleşti.

Fenerahçe ve Galatasaray'ın rakipleri İstanbul'da belli olacak

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ve bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kurayla belli olacak.

Fenerahçe ve Galatasaray'ın rakiplerinin belli olacağı Avrupa Ligi kurası saat 13.00'te çekilecek.