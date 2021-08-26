Fenerbahçe'yi, UEFA Avrupa Ligi gruplarına taşıyan golleri, 11. 14. ile 52. dakikalarda Valencia, 90+2. dakikada genç oyuncusu Fatih Yiğit Şanlitürk ve 90+5. dakikada kendi kalesine Matti Peltola attı.

Helsinki'nin gollerini ise 27. dakikada Roope Riski ve 88. dakikada Riku Riski kaydetti.

Bolt Arena'da oynana karşılamayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetti.

Evinde oynadığı ilk müsabakayı Muhammed Gümüşkaya'nın müthiş golüyle 1-0 kazanan sarı lacivertli ekip, rakibini eleyerek Avrupa Ligi gruplarına kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İlk yarının önemli anları

2. dakikada Valencia'nın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek vurduğu top, yan ağlarda kaldı.

GOL - 11. dakikada Helsinki savunmasının dışarı çıkmasını beklediği topa Nazım yetişip ortaya çevirdiği topla ceza alanında Valencia buluştu. İki rakibinden kurtarıp vuruşunda topu ağlara gönderdi. 0-1

GOL - 14. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattaki Samuel ortadaki Valencia'yı gördü ceza yayının önünden köşeye sert vurdu ve farkı 2'ye çıkardı.

GOL - 27. dakikada sol kanattan gelişen Helsinki atağında uzun pasta ceza alanında topla buluşan Roope Riski sol çaprazdan vuruşunda farkı 1'e indirdi. 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İkinci yarının önemli anları

GOL - 52. dakikada Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Nazım'ın ceza alanına ortasını Valencia ön direkte altıpasın içinden topukla ağlara gönderdi. 1-3

GOL - 87. dakikada sol kanattan gelişen Helsinki atağında Browne'ın ortasına ceza alanı içinde Riku Riski gelişine vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-3

GOL - 90+1. dakikada Tisserand'ın uzuna pasına hareketlenen Fatih ceza alanında topla buluştu rakibinden sıyrılıp dönüp vuruşunda topu ağlara gönderdi. 2-4

GOL - 90+4. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Muhammed'in ceza alanına yaptığı ortada Peltola'nın ters kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-5

Stat: Bolt Arena

Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko,Jan Pozor (Slovakya)

HJK Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic.

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Gustavo, Szalai, Nazım, Sosa, Zajc, Ferdi, Mesut Özil, Osayi-Samuel, Valencia.