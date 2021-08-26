Alpine'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2005 ve 2006'da F1 şampiyonluğuna ulaşan Alonso'nun sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

40 yaşındaki Alonso, iki yıl aranın ardından döndüğü şampiyonada topladığı 38 puanla takım arkadaşı Esteban Ocon'un bir puan gerisinde, pilotlar klasmanının 11. sırasında yer alıyor.