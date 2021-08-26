Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Inter'e Arjantinli forvet
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Lazio’da forma giyen Arjantinli forvet Joaquin Correa'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Arjantinli oyuncu zorunlu satın alma koşuluyla Lazio’dan kiralandı.
Correa ayrıca 30 Haziran 2025'e kadar olan sözleşmeye imza attı.
Böylece Inter'in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi, bir süredir kadroya katmak istediği Lazio'dan eski öğrencisi Correa'nın transferini tamamlamış oldu.
Correa, daha önce Lazio, Sevilla, Sampdoria ve Estudiantes'te forma giymişti.
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