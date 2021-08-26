Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Arjantinli oyuncu zorunlu satın alma koşuluyla Lazio’dan kiralandı.

Correa ayrıca 30 Haziran 2025'e kadar olan sözleşmeye imza attı.

Böylece Inter'in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi, bir süredir kadroya katmak istediği Lazio'dan eski öğrencisi Correa'nın transferini tamamlamış oldu.

Correa, daha önce Lazio, Sevilla, Sampdoria ve Estudiantes'te forma giymişti.