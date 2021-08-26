Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Masa tenisinde Hatice Duman oyunlara veda etti
[Fotoğraf: Reuters]
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 3) B Grubu'nda Hatice Duman, ikinci ve son maçında Hırvatistan'dan Helena Dretar Karic'e 3-1 yenilerek elendi.
Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Hatice, gruptaki son maçında Hırvat sporcuyla karşılaştı.
Rakibi karşısında ilk 2 seti 11-9 ve 12-10 kaybederek 2-0 geriye düşen Hatice, üçüncü seti 11-6 alarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette file hataları yapan Hatice, seti 11-6 maçı da 3-1 kaybetti.
İkinci maçından da yenilgiyle ayrılan Hatice, grubunda 3. oldu ve oyunlara veda etti.
Milli masa tenisçimiz Hatice Duman, Hırvat rakibine 3-1 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybediyor.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 26, 2021
Teşekkürler Hatice! pic.twitter.com/Inahk9QguP
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