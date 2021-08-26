Fatih Karagümrük Emre Mor'u renklerine bağladı
Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, Türk futbolcu Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bonservisi İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Celta Vigo'da bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Kariyerine Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'da başlayan Emre Mor, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos takımlarının formasını giydi.
A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen ve 2016 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan Emre, çıktığı 15 maçta bir gol attı.
Emre Mor, geçen sezon ise Celta Vigo ile La Liga'da 11 müsabakada görev yaptı.
Nordsjaelland takımındaki performansıyla dikkat çeken Emre Mor, 2016 Avrupa Şampiyonasında A Milli takımın kadrosuna seçildi. Ardından Dortmund'a transfer olan Emre, ülkemizde Galatasaray forması da giydi. Milli formayı 15 kez terleten Emre Mor artık Karagümrük forması giyecek.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 26, 2021
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