Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor kaleci Cenk Gönen'i transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, kaleci Cenk Gönen'le anlaştıklarını duyurdu.
Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tecrübeli kaleci ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.
"Hoşgeldin Cenk Gönen. Kulübümüz, Cenk Gönen ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Cenk Gönen'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."
Geçen yıl Denizlispor kalesini koruyan 33 yaşındaki Gönen, daha önce Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe, Alanyaspor, Malaga ve Altay formaları giydi.
Cenk Gönen sağlık sponsorumuz Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.@AcibademSaglik pic.twitter.com/DTksNlslHe— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) August 26, 2021
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