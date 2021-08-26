Ahmet Nur Çebi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu grup kurasında Beşiktaş'ın Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleştiği C Grubu'nu değerlendirdi.

"Kulüplerin hepsi kıymetli, önemli kulüpler. Avrupa'da değerli ve güçleri belli kulüpler. Bunlarla mücadele edeceğiz. Gruplar arasında az iyi olanıyla eşleştik. Bir yola çıktık. Bu bizim için milli bir dava. Ülkemizin gerçekten puanlara ihtiyacı var. Mücadelemize oradan bakacağız. Beşiktaş'ın başarılı olmasını, ülke puanına vereceği katkının önümüzdeki senelere hayırlı olmasını diliyorum."

Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kulüplerin başkanlarına forma hediye etmesi hakkında ise "Herhalde çok sevinmişlerdir. Beşiktaş formasını almak herkese nasip olmaz." yorumunu yaptı.

"Türkiye için toplayacağımız puanlar açısından iyi sonuçlar alırız"

[Fotoğraf: AA]

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ da heyecan verici bir organizasyon ve açılış olduğunu belirtti.

"Kuranın İstanbul'da olması ayrı bir keyif. Burası zorlu bir lig, adı üstünde Şampiyonlar Ligi. Buradaki takımların hepsi çok zorlu. Çok büyük bütçelerle yarışan takımlar. Bizim takımımız da çektiğimiz kura itibarıyla bu grupta rekabet edebilecek bir takım. Türk futbolu ve Beşiktaş'ın Avrupa macerasında göstereceği başarı için elimizden geleni yapacağız. İnşallah Türkiye için toplayacağımız puanlar açısından ve Beşiktaş'ın marka değerini yükseltmek için iyi sonuçlar alırız."

"Belki bir iki takviye daha yapabiliriz"

Kocadağ, iyi bir kadro oluşturduklarını ifade etti.

"Transferde işin başından beri Şampiyonlar Ligi ve lig maratonunu beraber götürecek bir kadro üzerinde çalışıyorduk. Sayısal anlamda derin denilebilecek bir kadro. Belki bir iki takviye daha yapabiliriz. Onların üzerinde çalışıyoruz."

Hans-Joachim Watzke: Beşiktaş'a karşı bizim için özel maçlar oynayacağız

[Fotoğraf: AA]

Borussia Dortmund Kulübü Üst Yöneticisi Hans-Joachim Watzke ve Ajax Kulübü Üst Yöneticisi Edwin van der Sar, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu grup kurasının ardından Beşiktaş, Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax'ın bulunduğu C Grubu'nu değerlendirdi.

Borussia Dortmund Kulübü Üst Yöneticisi Hans-Joachim Watzke, Gruptaki rakiplere karşı dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.

"Güçlü takımlardan oluşan bir gruptayız, her takım kaliteli. Beşiktaş'a karşı bizim için özel maçlar oynayacağız. Almanya'da birçok Türk taraftar var ve bu özel bir durum. Beşiktaş güçlü bir takıma sahip. Ajax, Sporting Lizbon ve özellikle Beşiktaş'a karşı dikkatli olmalıyız. Bu gruptan çıkmak için önemli şansımızın olduğunu düşünüyorum. Tabii ki maçlar sahada oynanıyor."

Beşiktaş'ın Milan ile 4. torbadaki en güçlü ekiplerden biri olduğunu da ifade eden Watzke, ismi transfer söylentilerine karışan Borussia Dortmund'un genç golcüsü Erling Haaland'ın takımda kalacağını sözlerine ekledi.

Edwin van der Sar: İlginç bir grup oldu

[Fotoğraf: AA]

Ajax Kulübü Üst Yöneticisi Edwin van der Sar ise Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın en iyi 32 takımının yer aldığını vurguladı.

"İlginç bir grup oldu. Açık bir favori yok ama önemli kulüpler var. Borussia Dortmund, Almanya'nın önemli kulüplerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Beşiktaş, Sporting Lizbon ve Ajax arasında oynanacak maçlarda her takım birbirini yenebilecek güçte. Bu da grubu ilginç hale getiriyor."

Beşiktaş ile eşleşmelerini de değerlendiren Van der Sar, "İstanbul ve Amsterdam'da güzel maçlar olacak. Beşiktaş'ı Amsterdam'da ağırlamaktan mutlu olacağız. Ayrıca İstanbul'da bulunmak da harika. Çok güzel bir şehir." diye konuştu.