Az Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 01.05.2023 09:16

Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'na katılacak milli atletler belli oldu

Çekya'da düzenlenecek Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.

Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'na katılacak milli atletler belli oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 21 Mayıs'ta Podebrady kentinde düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye'yi, 20 kilometre kadınlar kategorisinde Meryem Bekmez ve Kader Dost, 20 kilometre erkekler kategorisinde Salih Korkmaz, Mazlum Demir ve Abdülselam İmuk, 35 kilometre kategorisinde Selman İlhan, 10 kilometre 20 yaş altı kadınlar kategorisinde Emine Ceylan, Elif Nur Özbay ve Tülin Ek, 10 kilometre erkekler kategorisinde Hayrettin Yıldız, Harun Bilir ve Ozan Bayram temsil edecek.

ETİKETLER
Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Olimpik Marsilya, lider PSG ile farkı 5'e indirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:29
Van'da terör örgütlerine operasyon: 21 gözaltı
10:25
Özbekistan'daki referandumda oy kullanma oranı yüzde 84,54 oldu
10:34
Trafiği yavaşlatan çakarlı düğün konvoyuna para cezası
10:16
Brent petrolün varil fiyatı 79,66 dolar
10:12
Serik'te 2 gündür kayıp olan kadından iyi haber
10:16
MEB'de 3 bin 85 sözleşmeli aşçı yardımcısı aşçı kadrosuna atandı
Dünyada 1 Mayıs
Dünyada 1 Mayıs
FOTO FOKUS
Bakan Soylu miting alanına motosikletle gitti
Bakan Soylu miting alanına motosikletle gitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ