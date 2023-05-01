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Spor
AA 01.05.2023 06:15

PSV Eindhoven, Hollanda Kupası'nı peş peşe 2. kez kazandı

PSV Eindhoven, Ajax'ı penaltı atışları sonucu yenerek Hollanda Kupası'nın sahibi oldu.

PSV Eindhoven, Hollanda Kupası'nı peş peşe 2. kez kazandı

Rotterdam kentindeki De Kuip Stadı'nda oynanan finalde, geçen yıl da dahil kupayı 10 kez müzesine götüren PSV Eindhoven ile 20 şampiyonluğu bulunan Ajax karşılaştı.

Maçta PSV, 42. dakikada Branthwaite'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, Ajax 67. dakikada Hazard'ın golüyle 1-1 beraberliği yakaladı ve maçın normal süresi bu şekilde tamamlandı.

Uzatma bölümünde gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan PSV Eindhoven, arka arkaya 2'nci, tarihindeki 11. şampiyonluğa ulaştı.

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