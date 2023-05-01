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Spor
AA 01.05.2023 06:14

Juventus, Serie A'da galip gelmeyi unuttu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasının kapanış maçında Juventus, Bologna ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Juventus, Serie A'da galip gelmeyi unuttu

Bolonya kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan müsabakada, üst sıralara oynayan Juventus, orta sıralardaki Bologna karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, 10. dakikada Riccardo Orsolini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda, Juventus 61. dakikada Polonyalı golcüsü Arkadiusz Milik ile maçta skora dengeyi getiren golü buldu.

Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bologna, 45 puanla 8. sırada yer alırken, Juventus ise puanını 60 yaparak 3. sıradaki yerini korudu.

Juventus, bu maçla birlikte ligde üst üste 4. maçında galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlı takım, ligde son 4 maçından 3’ünü kaybetti.

Serie A’nın 32. haftasında dün oynanan diğer müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Inter-Lazio: 3-1, Cremonese-Hellas Verona: 1-1, Napoli-Salernitana: 1-1, Sassuolo-Empoli: 2-1 ve Fiorentina-Sampdoria: 5-0.

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