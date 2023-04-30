Lider Galatasaray Dolmabahçe'den mağlup ayrıldı

Vodafone Park'ta oynanan derbide Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, rakibinin Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar ile bulduğu gollere engel olmadı ve sahadan puansız ayrıldı.

Süper Lig'de 70 puanda kalan Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e indi. Üçüncü sıradaki Beşiktaş ise puanını 65'e çıkardı.

Bu sezon ilk kez büyük maç kaybetti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yaşamış takımlara karşı ilk kez maç kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i yenip, Trabzonspor ile berabere kalmıştı. Galatasaray sezonun ikinci yarısında da Trabzonspor'u mağlup etmişti.

İstanbul takımlarına ilk kez yenildi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir İstanbul takımı karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce İstanbul temsilcileriyle oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti.

Büyük maçların golcüsü Icardi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı bu sezon forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takıma transferinden önce oynanan Trabzonspor maçında görev alamayan Icardi, sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta 2, Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup ettikleri müsabaka ile Fenerbahçe karşısında 3-0 galip geldikleri karşılaşmada da birer kez ağları havalandırdı.

Arjantinli futbolcu, sezonun ikinci yarısında ise Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçla Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri karşılaşmada ise birer gol attı.

Mauro Icardi böylece Süper Lig'de şampiyonluk kazanan takımlar karşısında forma giydiği 5 maçta 6 gol kaydetti.

Galatasaray'ın bu sezonki en skorer ismi olan Icardi, Beşiktaş'a attığı golle ligdeki gol sayısını da 14'e çıkardı.