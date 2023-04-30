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Spor
AA 30.04.2023 20:40

Milli Boksörler 16 madalya kazandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Elit Kadınlar Boks Turnuvası'nda Türk sporcular, 8 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Milli Boksörler 16 madalya kazandı

Çeşme Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden 85 sporcunun katıldığı şampiyonada bugün final müsabakaları gerçekleştirildi.

Türk sporculardan 48 kiloda Rabia Topuz, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 52 kiloda Gamze Soğuksu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 63 kiloda Sema Çalışkan, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, 75 kiloda Büşra Işıldar ve 81 kiloda Elif Güneri altın madalya kazandı.

Türkiye’nin 8 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya elde ettiği turnuvayı Büyük Britanya 2 altın, Hollanda ise 1 altın, ikişer gümüş ve bronz madalya ile tamamladı.

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