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Spor
AA 30.04.2023 20:17

Ligue 1'de Lorient'ten Paris Saint-Germain'e soğuk duş

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 33. haftasında Lorient, Paris Saint-Germain'i (PSG) 3-1 yendi.

Ligue 1'de Lorient'ten Paris Saint-Germain'e soğuk duş
[DepoPhotos]

Son 6 haftaya 8 puan farkla lider başlayan PSG, puan tablosunun ortalarındaki Lorient'ı konuk etti.

PSG, Lorient'ın 15. dakikada Le Fee'nin golüyle öne geçmesinden 5 dakika sonra Hakimi'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

Geçen sezonun şampiyonu PSG, Mbappe'nin 29. dakikada kaydettiği golüyle eşitliği sağladı. Fakat Lorient, Yongwa'nın 39 ve Dieng'in 88. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Son 6 maçta 3. mağlubiyetini yaşayan PSG, 75 puanla liderliğini sürdürdü. Lorient ise 48 puanla 10. sırada yer aldı.

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