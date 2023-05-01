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Spor
AA 01.05.2023 06:19

Olimpik Marsilya, lider PSG ile farkı 5'e indirdi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 33. haftasında Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder'in gol attığı Auxerre maçını 2-1 kazandı.

Olimpik Marsilya, lider PSG ile farkı 5'e indirdi
[Fotograf: Reuters]

Lider Paris Saint-Germain'in (PSG) en yakın takipçisi Olimpik Marsilya, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Auxerre'i ağırladı.

Auxerre, 33. dakikada Toure ile öne geçti ancak Marsilya, Cengiz Ünder'in 75 ve Alexis Sanchez'in 77. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Milli futbolcu Cengiz, Ligue 1'deki son 3 maçında 3'üncü, bu sezon 5. kez fileleri havalandırdı.

Art arda 3. galibiyetini alarak puanını 70'e yükselten Olimpik Marsilya, PSG ile arasındaki farkı 5 puana indirdi. Auxerre ise 33 puanda kaldı.

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