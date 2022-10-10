Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra dünya beşinciliği ve Türkiye ikinciliği bulunan Kırıkkale Tüm Bedensel Engelliler Kulübü sporcusu 19 yaşındaki milli halterci Haydar Ayar, son olarak Gürcistan'da eylül ayında gerçekleştirilen Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda 54 kiloda 130 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

Aynı kiloda 2 altın ve bir de gümüş madalya kazanan milli halterci Ayar, gelecek yıl düzenlenecek dünya şampiyonasında altın madalya alarak olimpiyatlara katılmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Haydar Ayar, Avrupa Şampiyonası öncesinde yoğun çalışma temposunun olduğunu söyledi.

Ayar, milli takım öncesinde de çift antrenmanla şampiyonaya hazırlandığını anlattı.

"Kampta da milli takım hocalarımızla şampiyonaya daha dikkatli ve disiplinli çalışıyoruz. Yoğun bir çalışma sürecini tamamlayıp şampiyonaya gidiyoruz. Şampiyona benim için biraz zor oldu ama imkansız diye bir şey yoktur. İnsan isteyince başarıyor. 54 kiloda gençler Avrupa birincisi oldum ve rekor kırdım. Şampiyonada, aynı kiloda yine 2 altın ve bir gümüş madalya kazandım."

[Fotoğraf: AA]

Ayar, şimdiki hedefi dünya şampiyonası olduğun dile getirdi.

"Önümüzde bir turnuva var. Hemen sonrasında da haziran ayında dünya şampiyonası var. Sonrası da olimpiyatlar. Şu anda çalışmalarıma hiç ara vermeden çift antrenmanla devam ediyorum. En büyük engel sevgisizliktir, kesinlikle fizikte değildir. Buradan benim gibi engelli arkadaşlarıma, kardeşlerime ve büyüklerime şunu söylemek istiyorum; İnsanın içerisinde umut olduğu zaman başaramayacağı hiçbir şey yok."

[Fotoğraf: AA]

Antrenör Yeliz Şencan: Onur duyduk, heyecanlandık

Antrenör Yeliz Şencan da şampiyona öncesinde çift antrenmanla çalıştıklarını ve milli takıma hazırlandıklarını ifade etti.

Şencan, şampiyonada Haydar'dan böyle bir başarıyı beklediklerini anlattı.

"Gerçekten çok çalıştık. Onur duyduk kendisiyle, heyecanlandık. Kendisine gönülden inandık. Mutluyuz ve gurur duyduk. Diğer sporcu kardeşlerine de örnek oldu. Kırıkkale'yi temsil ettiği için ayrıca mutluyuz. Bundan sonra bir turnuva ve dünya şampiyonası var. Buralarda başarılı olup, olimpiyatlara katılmasını arzu ediyoruz. Kırıkkale'den bir olimpiyat şampiyonumuz yok. Hedefimiz de bu yönde. Var gücümüzle çalışıyoruz."