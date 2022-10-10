Karadağ'da 11-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlanan Buse Naz Çakıroğlu, şampiyonada birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Buse Naz Çakıroğlu, Kastamonu'daki son hazırlık döneminde İrlanda ve Hollanda ile ortak kamp yaptıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Buse Naz, ortak kampın verimli geçtiğini anlattı.

"Hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda olduğu gibi Avrupa Şampiyonası'nda da takım halinde zirvede yer almak. Şu an gerçekten 9'da 9 yapabilecek bir takıma sahibiz. 2023'ten itibaren olimpiyat kota maçları başlayacak. Buradaki sıralama, burada yaptığımız maçlar doğrudan orayı etkileyecek. Yani aslında hepsi olimpiyat için hazırlık, bir basamak."

"Çalışmalarımız güzel geçiyor"

Buse Naz, Avrupa Şampiyonası'na iyi hazırlandıklarını vurguladı.

"Çalışmalarımız güzel geçiyor. Günde çift idman yapıyoruz. Antrenman şiddeti artıyor ama saatini düşürüyoruz. Hem dinlenmek hem de iyi bir form yakalamak istiyoruz. Şu an güzel ilerliyor."

[Fotoğraf: AA]

Buse Naz, madalya kazandıkça beklentinin de arttığını dile getirdi.

"Kariyerim açısından ikinci Avrupa şampiyonluğumu kazanmak istiyorum. En son 2019'da kazanmıştım. 2019'da Avrupa şampiyonu olup Avrupa'nın en iyi boksörü seçilmiştim."