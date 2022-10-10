Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıklarını sürüyor
[Fotograf: TRT Haber]
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.
Daha sonra 3 grup halinde 5'e 2 ve pas çalışması yapan futbolcular, üç takımlı turnuva oyunlarıyla günü tamamladı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Etiketler: Galatasaray Kayserispor Süper Lig
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