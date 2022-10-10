Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Millilerin EURO 2024 elemelerindeki maç programı belli oldu
[Fotograf: AA]
2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen A Milli Takımı'nın maç programı belirlendi.
İlk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile oynayacak milli takım, son müsabakasında ise 21 Kasım 2023'te Galler ile karşılaşacak.
Milli takımın maç programı şu şekilde:
25 Mart 2023: Ermenistan-Türkiye
28 Mart 2023: Türkiye-Hırvatistan
16 Haziran 2023: Letonya-Türkiye
19 Haziran 2023: Türkiye-Galler
8 Eylül 2023: Türkiye-Ermenistan
12 Ekim 2023: Hırvatistan-Türkiye
15 Ekim 2023: Türkiye-Letonya
21 Kasım 2023: Galler-Türkiye
Etiketler: A Milli Futbol Takımı Avrupa Kupaları
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