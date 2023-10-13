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Spor
TRT SPOR 13.10.2023 11:05

Avrupa İsmail Yüksek'i konuşuyor

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yendiği karşılaşmada, İsmail Yüksek başarılı performansını sıra dışı istatistiklere imza atarak süsledi.

Avrupa İsmail Yüksek'i konuşuyor

24 yaşındaki futbolcu Hırvatistan karşısındaki performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

A Milli Takım'ın galibiyetinde önemli rol oynayan genç oyuncu Opus Arena'da sıra dışı istatistiklere imza attı.

71 kez topla buluşan İsmail, 44 pasın 39'unda başarı sağladı. Yüzde 89 pas isabetiyle oynayan milli oyuncu, 1 kez kilit pas gerçekleştirdi.

İsmail Yüksek Hırvatistan karşısında tükenmek bilmeyen enerjisiyle rakip futbolculara adeta sahayı dar etti.

Karşılaşmayı 8 top çalma ile tamamlayan milli oyuncu, rakiplere göz açtırmadı. İsmail maçı 7 top kapma ile tamamlayan Hırvatistan Milli Takımı'nı bu alanda tek başına geride bıraktı.

Genç ön libero girdiği 25 ikili mücadeleden 16'sını kazanarak Hırvatlara zor anlar yaşattı. İsmail Yüksek bu özelliğiyle ev sahibi takımın orta sahasındaki 3 yıldız ismi gölgede bıraktı.

Hırvatistan'da Modric, Brozovic ve Kovacic üçlüsü karşılaşmayı toplam 13 ikili mücadele kazanarak tamamlayabildi.

"İsmail Yüksek ne zaman Premier Lig’e gelecek merak ediyorum"

Milli oyuncu bu performansıyla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde bir maçta en fazla top çalan, en çok ikili mücadeleden galip ayrılan ve en çok sahipsiz top kazanan ilk oyuncu oldu.

Uluslararası medya da milli oyuncunun performansına kayıtsız kalmadı.

İngiliz Sky Sport kanalında maçı anlatan Dave Kingston "İsmail Yüksek ne zaman Premier Lig’e gelecek merak ediyorum. Tek başına Hırvatistan orta sahasını yok etti. Hırvatlar bu gece rüyalarında 16 numaralı kırmızı beyaz bir forma görecekler.” ifadelerini kullandı.

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