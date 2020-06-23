Bundesliga'da lig bitmeden şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, peş peşe 8. olmak üzere 30. zaferine ulaştı.

Almanya'nın açık ara en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Bayern Münih, 2012-2013 sezonundan bu yana lig zaferini kimseye kaptırmadı.

Bayern Münih, Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi olarak kabul edilen Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya göz önüne alındığında devam eden en uzun şampiyonluk serileri listesinde ligi henüz devam eden Juventus'u da yakaladı.

Juventus seriyi 9'a çıkarma peşinde

Juventus, 27. hafta maçlarının oynandığı Serie A'da liderlikte yer alıyor.

Lazio'nun önünde zirvede bulunan Juventus, son 8 sezon zafere ulaştığı ligde art arda 9. şampiyonluğunu hedefliyor.

Siyah-beyazlılar, 35 şampiyonlukla en başarılı takım olduğu Serie A'da 2011-2012 sezonundan beri birincilik ipini göğüslemeyi başardı.

Celtic ve Ludogorets'in şampiyonluk serisi 9 oldu

Avrupa'nın diğer liglerinde Celtic ve Ludogorets'in 9 sezondur devam eden şampiyonluk serileri dikkati çekiyor.

İskoçya'da Celtic, koronavirüs salgını nedeniyle tescil edilen ligde şampiyon ilan edildi. 2011-2012 sezonundan bu yana ligi zirvede bitiren Celtic, art arda 9. olmak üzere 51. şampiyonluğuna uzandı.

Bulgaristan'da sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyon olan Ludogorets, son yıllara damga vurdu. Ludogorets, birinci lige yükseldiği 2011-2012 sezonundan itibaren üst üste 9. kez şampiyonluğa ulaşmış oldu.

Salgın yüzünden erken sonlandırılan Galler liginde ise Connah’s Quay Nomads, şampiyon kabul edildi. Böylece The New Saints'in 8 sezondur süren şampiyonluk serisi sona erdi.

Karabağ ve APOEL'in serisi 7

Azerbaycan'da Karabağ, salgın sebebiyle şampiyon ilan edildi ve 2013-2014 sezonundan bu yana üst üste 7. zaferine ulaştı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde Covid-19 nedeniyle sezonun iptaline karar verildi. Böylece APOEL'in 2012-2013 sezonundan beri sürdürdüğü şampiyonluk serisi 7'de kaldı.

Avusturya'da şampiyonluk grubu maçlarının oynandığı ligde Salzburg, mutlu sona yakın takım olarak göze çarpıyor. Bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Rapid Wien'in 6 puan önünde bulunan Salzburg, 2013-2014 sezonundan beri sürdürdüğü şampiyonluk serisini 7'ye çıkarmayı hedefliyor.

PSG'nin serisini Monaco bozdu

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain'in (PSG) gerçekleşmesi muhtemel üst üste 8 şampiyonluğuna Monaco izin vermedi.

Son 8 sezonda 7 defa mutlu sona ulaşan PSG, bu süreçte sadece 2016-2017 sezonunda şampiyonluğu Monaco'ya kaptırdı ve serisini uzatamadı.

En uzun şampiyonluk serileri

Avrupa liglerinde en uzun şampiyonluk serisi, Cebelitarık'tan Lincoln ve Letonya'dan Skonto'nun elinde bulunuyor.

Lincoln, 2002-2003 ile 2015-2016 sezonları arasında, Skonto da 1991-2004 yıllarında liglerinde üst üste 14 defa şampiyonluk yaşadı.

Belarus'ta BATE, Norveç'te Rosenborg art arda 13 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Hırvatistan'da Dinamo Zagreb 11, Gürcistan'da Dinamo Tiflis, Macaristan'da MTK, Ermenistan'da Pyunik, Moldova'da Sheriff 10 sezon boyunca şampiyonluk serisi yakaladı.

Süper Lig'de en uzun seri Galatasaray'a ait

Süper Lig tarihinde üst üste en çok şampiyonluk kazanan takım 4 kezle Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak Süper Lig'de şu ana dek kırılamayan bir rekora imza attı.