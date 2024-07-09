Açık 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 09.07.2024 23:57

Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Fransa'yı yenen İspanya, ilk finalist oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı finalinde Fransa'yı 2-1 yenen İspanya, ilk finalist oldu.

Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Fransa'yı yenen İspanya, ilk finalist oldu
[Fotograf: Reuters]

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı finalinde Fransa'yı 2-1 yenen İspanya, ilk finalist oldu.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Fransa öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Mbappe, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Kolo Muani'ye çıkardı. Uygun durumda iyi yükselen Kolo Muani, yaptığı kafa vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

21. dakikada İspanya, 16 yaşındaki Yamal'ın golüyle beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Lamine Yamal'ın sol ayağıyla 25 metre mesafeden vuruşunda 102 kilometre hıza ulaşan meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak filelere gitti: 1-1.

25. dakikada İspanya öne geçti. Jesus Navas'ın sağdan ortaladığı topu ön direkte savunma oyuncusu Upamecano kafayla uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içi sağ çaprazda meşin yuvarlağı kapan Olmo'nun yerden uzak köşeye sert vuruşunda top, savunmadaki Kounde'nin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-1.

Takımların net pozisyona girmekte zorlandığı ikinci yarıda gol sesi çıkmadı.

İspanya, 1-0 geri düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak finale yükseldi.

Sıradaki Haber
Bizim Çocuklar'ın EURO 2024'e vedası uluslararası basında yer buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:27
Elazığ'da sağanak sonrası alt geçitte mahsur kalan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı
00:29
Stoltenberg ile Blinken Ukrayna'yı görüştü
00:25
İçişleri Bakanı Yerlikaya: İzmir'de hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı 8'e yükseldi
00:31
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile görüştü
00:36
Kültür ve Turizm Bakanlığından sanatçı Halil Akdeniz için başsağlığı mesajı
00:22
İngiltere'de rekor sayıda Müslüman parlamentoya girdi
Bodrum'da orman yangını çıktı
Bodrum'da orman yangını çıktı
FOTO FOKUS
NATO liderleri ABD'de toplanıyor
NATO liderleri ABD'de toplanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ