Bizim Çocuklar'ın EURO 2024'e vedası uluslararası basında yer buldu

Uluslararası haber ajansları ve farklı ülkelerde haber yayını yapan ulusal internet siteleri ve gazeteler, dün Türkiye'nin EURO 2024'e veda ettiği maçla ilgili haberler paylaştı.

İngiliz haber ajansı Reuters, "Müldür'ün kendi kalesine attığı gol Hollanda'yı EURO 2024 yarı finaline taşıdı" başlığını atarken "Türkiye, beklenmedik bir yarı finale yükselmek için stadyumda tutkulu bir destek dalgasından yararlandı, ancak Hollandalıları uzak tutmasına rağmen son 20 dakikada baskıya yenik düştüler." değerlendirmesinde bulundu.

Katar merkezli Al Jazeera uluslararası haber kanalı ise "Yaklaşık 20 dakikalık çılgın bir sürecin ardından Hollanda, Berlin'de 2-1'lik skorla yarı finale çıktı. Maçın büyük bölümünde oldukça etkileyici olan Türkiye'yi unutmayın. Hatta geç faulü protesto eden Türk yedek kulübesinden birine kırmızı kart bile verildi. Bu oyun gerçekten her şeye sahipti ve kesinlikle turnuvanın oyunlarından biri olarak anılacak." ifadelerini kullandı.

"EURO 2024'ün diğer 'ev sahibi' ülkesi"

İngiliz Telegraph gazetesi, "Wout Weghorst, Hollanda'nın kurtarıcısı. Hollanda, Türkiye'nin saldırısını püskürterek EURO 2024 yarı finaline yükseldi" başlığıyla sunduğu haberinde "Hollandalılar, EURO 2024'ün diğer 'ev sahibi' ülkesinin, taraftarların önünde, sanki maç Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda değil de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanıyormuş gibi bir oyun sergilemesinin son kurbanı olmaya hazır görünüyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız haber sitesi France 24, "Hollanda, İngiltere yarı finaline çıkmak için EURO 2024'te Türkiye'ye karşı geri dönüş yaptı" başlığını atarken "Şaşırtıcı olmayan bir şekilde stadın dörtte üçünü dolduran Türk taraftarlar, kutlama için kükredi ve meşaleler ateşledi." ifadelerine yer verdi.

ABD kaynaklı Foxsports internet sitesi, "Hollandalılar yarı finale yükselmek için geri dönüş galibiyeti aldı" başlığını atarken "EURO 2024 çeyrek finali yine heyecanla sona erdi ve Hollanda, Türkiye'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi." bilgisini verdi.

"Hayal kırıklığı yaratan bir son"

İngiliz BBC Sport internet sitesi, "Türkiye için harika bir turnuva olan bu turnuvanın hayal kırıklığı yaratan bir sonu oldu." ifadesini kullanırken "Son 16'da Avusturya'yı yenmek kolay bir başarı değildi ve Türkiye, Berlin'de Avrupa'nın favorisini alt etme tehdidinde bulundu." değerlendirmesini yaptı.

"Türk taraftarların takımlarına verdiği destek, maça dramatik bir fon oluşturdu"

ABD'nin haber kanalı CNN, "Hollanda, Türkiye'yi yenerek EURO 2024 yarı finaline yükseldi" başlığını kullanırken "Türk taraftarların takımlarına verdiği destek, maça dramatik bir fon oluşturdu. Ancak sahadaki aksiyon, tribünlerdeki enerjiye ayak uydura