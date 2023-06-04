Çok Bulutlu 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 04.06.2023 16:25

Attığı top toplayıcı çocuğa çarpınca Fransa Açık'tan diskalifiye edildi

Fransa Açık (Roland Garros) Grand Slam Tenis Turnuvası'nda çift kadınlar kategorisinde mücadele eden Miyu Kato ile Aldila Sutjiadi, oyun durduğu sırada Kato'nun vurduğu topun, toplayıcı çocuğa isabet etmesi sonucu diskalifiye edildi.

Attığı top toplayıcı çocuğa çarpınca Fransa Açık'tan diskalifiye edildi
[Fotoğraf: AA arşiv]

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. günündeki çift kadınlar, 3. tur maçında ilginç bir olay yaşandı.

Marie Bouzkova ile Sara Sorribes Tormo'ya karşı ilk seti 7-6 kaybeden Kato-Sutjiadi ikilisi, 2. sette 3-1 öne geçti. Kato, skorun 30-30'a geldiği 5. oyundaki puanın ardından elindeki topu raketiyle karşı sahaya attı.

Top, kortta görevli çocuklardan birine çarptı. Kato, pozisyonun devamında çocuğun yanına giderek özür diledi.

Rakip çift, olay sonrası Kato'yu uyaran sandalye hakeminin yanına giderek çocuğun ağladığını söyledi. Maç durduğu sırada vurduğu top kazara da olsa başkasına zarar verdiği için Kato ve takım arkadaşı diskalifiye edildi.​​​​​​​

Sutjiadi, hükmen mağlup olmalarının ardından göz yaşlarını tutamayan Kato'yu teselli etmeye çalıştı.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
Marek Hamsik'in forması Trabzonspor'un müzesine asıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:08
Ankara'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor
17:58
İsrail ablukası nedeniyle Gazze'deki ecza depolarında ilaçların yarıya yakını tükendi
18:00
Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 18 ölü
17:56
Polonya'da halk "Avrupalı Polonya" için yürüdü
17:56
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Mevlüt Çavuşoğlu telefonda görüştü
17:49
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'den Bakan Koca'ya tebrik
Mardin'de Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi
Mardin'de Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi
FOTO FOKUS
Yurt dışı temsilciliklerde Türk kahvaltısı etkinlikleri düzenlendi
Yurt dışı temsilciliklerde Türk kahvaltısı etkinlikleri düzenlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ