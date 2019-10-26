Atmaca kötü gidişata ‘dur’ dedi26 Ekim 2019 Cumartesi 09:16 - Son Güncelleme 26 Ekim 2019 Cumartesi 09:19
Süper Lig'in 9. hafta açılış maçında Çaykur Rizespor evinde MKE Ankaragücü’nü 2-0 yenerek 6 maç sonra galip geldi.
Süper Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor evinde MKE Ankaragücü’nü ağırladı. Yeşil-mavili ekip karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Braian Samudio'nun penaltıdan attığı golle Karadeniz temsilcisi 1-0 öne geçti.
Maçın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran yeşil mavililer, Attamah'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan ve kaleci Korcan'la karşı karşıya kalan Fernando Boldrin'in plase vuruşu ile skor 2-0 oldu.
Çaykur Rizespor bu galibiyetle Süper Lig'in 9. haftasında puanını 11’e yükseltirken, MKE Ankaragücü 9 puanda kaldı.
Öte yandan maçı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.
Kaynak: TRT Spor, AA