Rüşvet, yolsuzluk, kara para aklama gibi bir çok konuda suçlanan Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği eski Başkanı Lamine Diack hakkında Fransa'da açılan dava sona erdi.

1999-2015 yılları arasında başkanlık görevini yürüten Diack, Rus doping skandalıyla bağlantılı görülüyordu.

Paris'teki duruşmanın ardından Senegalli yönetici, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransız mahkemesi, Diack ve oğlu Papa Massata Diack'ı, Rus atletlerin pozitif çıkan doping sonuçlarına göz yummaktan suçlu bulduğunu aktardı.

Ayrıca Lamine Diack'ın 2012 yılındaki Senegal cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına bir buçuk milyon dolarlık fon tahsis ettiği de belirtildi.

Diack'in avukatlarından William Bourdon, dört yıl hapis cezasının skandal olduğunu, mahkemenin gerçekleri çarpıttığını iddia etti.