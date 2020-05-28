Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
At yarışları 10 Haziran'da başlıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye’de hipodromların 10 Haziran’dan itibaren tekrar faaliyet göstereceğini açıkladı.
Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle 20 Mart’tan itibaren ara verilen at yarışları 10 Haziran'da başlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye’de hipodromların 10 Haziran’dan itibaren tekrar faaliyet göstereceğini duyurdu.
Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan at yarışlarıSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 22:00
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