Kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray'dan kiralanan 24 yaşındaki futbolcu yasadışı bahis iddialarıyla ilgili İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve ilgili makamlara yardımcı oldu ve kulüp yönetimiyle de bir araya geldi.

Zaniolo takımla birlikte antrenmanlara çıktı ve 22 Ekim Pazar günü oynanacak West Ham maçında forma giyebilecek.

Aston Villa has provided the following update on Nicolò Zaniolo...