Trabzonspor geleceğe umutla bakıyor

Trabzonspor Kulübü Yatırım ve Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Trabzonspor dergisinin ekim ayı sayısındaki röportajında, dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşları haline gelen kulüplerin çok dikkatli alınan kararlarla yönetilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Gedikli, en küçük bir hatanın maddi ve manevi bedelinin çok ama çok ağır olduğunu ifade etti.

"O nedenle sorumluluk üstlenen yöneticiler, buralara çok zaman harcamalı, kendi iş yeri gibi titiz davranmalı ve mutlaka aldıkları her kararın, attıkları her imzanın arkasında durmalıdırlar. Bunu sağladığınızda kulübü her açıdan sağlıklı şekilde ayakta tutarsınız. Bugün Ertuğrul Doğan'ın başkanlığındaki Trabzonspor yönetiminde yer alan arkadaşlar, bu minvalde hareket ediyor, deyim yerindeyse, kılı kırk yararak hizmet vermeye çalışıyoruz."

"Sadece şampiyonlukta değil, her alandaki kazanımları arttırmalıyız"

Gedikli, Trabzonspor'un, İstanbul'un 3 büyüğü gibi zenginleri çok olan bir kulüp olmadığına işaret etti.

"İmkanlarımız onlara göre daha kısıtlı. Bugünkü şartlarda onlarla özellikle ekonomik anlamda başa baş gidebilmek, mücadele edebilmek mümkün değildir. Ama mücadelenin çaresi de yok değildir. Hedefi daima zirve olan bir Trabzonspor gerçeğini kenara koymadan, denk, hatta kazanç sağlayan bir ekonomik yapı oluşturmak gerekiyor. Sadece şampiyonlukta değil, her alandaki kazanımları arttırmalıyız. Kazançlar dengeli ve yararlı kullanılmalı."

Gedikli, güçlü bir gelecek için Türk futboluna altyapıdan destek verilmesi gerektiğini belirtti.

"Bunun en iyi adreslerinden olan futbol tarlası Trabzon'u ihmal etmemektir. Geçmişte bunun örneği vardır. Trabzonspor'un şampiyonluklarına bakılsın bu gerçek görülür."

"Çocuklarımızın kişisel gelişimini sağlamak için imkanları seferber ettik"

Gedikli, altyapıya gereken önemi vereceklerinin altını çizdi.

"Bu konuda da gereken adımları attık. Dünyada kabul gören Double Pass ile yaptığımız yeni planlama ile bu konuda ne kadar doğru adımlar attığımız, yakın gelecekte çok daha iyi anlaşılacak. Çocuklarımızın hem yetenek hem de kişisel gelişimini sağlamak için imkanları seferber ettik. Altyapı, yeteneği olanın, hak edenin yeri olacaktır artık. Özellikle başkanımız Ertuğrul Doğan'ın bu konuda çok kararlı ve altyapıya azami önem verdiğini bir kere daha hatırlatmak isterim."

"Ekonomik anlamda Trabzonspor tarihinin en zor dönemlerinden birinde görev aldık"

Gedikli, Trabzonspor'un Trabzon'a sığmayan, her yerde taraftarı olan çok büyük bir camia olduğuna dikkat çekti.

"Futboldaki İstanbul saltanatına son vererek Türk sporuna damga vurmuş, bu yüzden herkese örnek olmuş bir kulüptür. Trabzonspor'un başarısı, Anadolu'da diğer kulüplere, hatta insanlara da umut ve örnek olmuştur. Bu yüzden zorluklarla karşılaşıldığında, büyük güçler ve dev bütçelerle de mücadele edilebileceği, umudun bitmemesi gerektiğinin, inanç ve doğru planlama ile her koşulda başarabileceğinin simgesidir Trabzonspor. Ekonomik anlamda Trabzonspor tarihinin en zor dönemlerinden birinde görev aldık. Ama biz gerçekleri de çözümlerini de biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğimize inandığımız için bu sorumluluğu üzerimize aldık. Başkanımız ve yönetimdeki herkes, fedakarca büyük emek ve mesai harcıyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bir yandan yarışmacı bir takım oluştururken, diğer yandan ekonomik sorunları da doğru adımlarla çözmenin çabası içindeyiz. Yakın zaman içinde kulüp ekonomisini sürdürülebilir hale getireceğimizden kuşkumuz yok."

Gedikli, taraftarlardan tribünleri doldurarak, kulüp ürünlerini alarak, maddi ve manevi destek istediklerini belirtti.

"Çünkü onların desteğini yanımızda ve yanı başımızda hissedersek, 2 yılda çözebileceğimiz sorunu 2 ayda bile ortadan kaldırabiliriz. Bunun aksini düşünmek dahi istemiyoruz. Çünkü biz bir aileyiz. Ailenin temeli de her şartta bir ve beraber olmaktır."

Gedikli, Trabzonspor'un, bordo-mavili taraftarların hayatının bir parçası olduğuna işaret etti.

"Neşemiz ve hüznümüz, nefes alışverişimiz Trabzonspor ile ilişik adeta. İşini gücünü bırakıp Trabzonspor'un peşine koşan insanlardan oluşan bir taraftar, sevenler ordusu bu. Bu ordunun yönetiminde yer almak kadar onurlu ne olabilir ki? Trabzonsporluların vatan ve takım sevdası anlatılamaz derecededir. Onun içindir, bu ülkenin her karış toprağını sahiplenme güdüsü ile 'Bize Her Yer Trabzon' sözünü slogan haline getirmiştir. Onun içindir, Anadolu'nun her şehrinde, her ilçesinde, mahallesinde, köyünde mutlaka Trabzonsporluların bulunması. Bu sahiplenme güdüsü Trabzon ile Trabzonspor'u öylesine yekvücut yapmıştır ki içinde yaşayanlarla bütünleşmiş böyle bir takım dünyada çok azdır."