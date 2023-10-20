Fenerbahçe voleybol takımlarına sponsor desteği

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Kulübü Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Nersan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Burak Nergiz, Nersan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Nergiz Birben, Fenerbahçe Voleybol Takımları Sportif Direktörü Dariusz Stanicki ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Takım Menajeri Pelin Çelik katıldı.

Toplantıda ilk sözü alan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, 2023-2024 sezonunda hem Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın hem de Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı'nın forma kol yan sponsorluğunu Nersan Holding'in üstlendiğini vurguladı.

"Türk voleybolunun bugünlere gelmesinde Fenerbahçe mihenk taşı olmuştur. Bu anlamda da sponsor desteği çok önemlidir. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Bayazıt: Uzun ömürlü ve başarılı şekilde ilerlemesini diliyorum​​​​​​​

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Nersan Holding'le yapılan sponsorluğun uzun yıllar devam etmesini dilediğini belirtti.

Bayazıt, Fenerbahçe'nin yalnızca bir spor kulübü olmadığını, bir aile ve tutku olduğunu vurguladı.

"Nersan Holding'in geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de desteği sürüyor. Formalarımızda isimlerini gururla taşıyacağız. Nersan Holding ile iş birliğimizin her iki taraf için de uzun ömürlü ve başarılı şekilde ilerlemesini diliyorum."

Nersan Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Begüm Nergiz Birben ve Burak Nergiz, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara değinerek sözlerine başladı.

Begüm Nergiz Birben, "Masum çocukların ve insanların öldürüldüğü hiçbir savaşın kazananı olamaz. Öncelikle bu savaşın sona ermesini temenni ediyorum." açıklamasını yaparken, sponsorlukla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Hem erkek hem de kadın voleybol takımlarına aynı anda sponsor olmaktan dolayı mutluyuz. 2006-2007 yıllarında kadın voleybol takımında görev yapan yönetim kurulu başkanımızın (Mehmet Nergiz) izinden gitmenin memnuniyetini yaşıyoruz."

Burak Nergiz de "Çocukların ve masumların öldüğü savaşın en kısa sürede bitmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Burak Nergiz, sponsorluk için Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a ve yönetim kuruluna teşekkür ederek "Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'ye sponsor olmaktan dolayı mutluyuz. Bu iş birliğinin de uzun vadeli olmasını diliyoruz." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik, Cumhuriyetin 100. yılında Türk kadınını yeni zaferlere taşımak istediklerini dile getirirken Fenerbahçe Voleybol Takımları Sportif Direktörü Dariusz Stanicki de sponsor firmaya teşekkür ederek "Birlikte nice başarılara." diye konuştu.

Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle imza töreni sona erdi.