Aston Villa liderlik şansını kaçırdı

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Arsenal ile Liverpool 1'er puanı paylaştı

İngiltere Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Arsenal, konuk olduğu Liverpool ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdürdü. Arsenal'in golünü, 4. dakikada Gabriel Magalhees, Liverpool'un golünü ise 27. dakikada Mısırlı yıldız Muhammed Salah kaydetti.

Sezonun formda ekibi Aston Villa, konuk ettiği Sheffield United ile 1-1 berabere kalarak haftayı zirvede tamamlama şansını kaçırdı.

Tottenham ise konuk ettiği Everton'ı 2-1'le geçerek zirve takibini sürdürdü.

2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk şampiyonluğunu kazanan Manchester City'nin, yoğun programı nedeniyle Brentford'u konuk edeceği maç, ileri tarihe ertelendi.

Premier Lig'de 18. hafta sonunda 40 puanlı lider Arsenal'i, 39'ar puan ve averaj farkıyla Liverpool ve Aston Villa, 36 puanla Tottenham, 34 puanla 1 maçı eksik Manchester City takip etti.

LaLiga'da Real Madrid liderliğini sürdürdü

Zirve mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı LaLiga'da Real Madrid, 54. dakikada Nacho'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladığı maçta, deplasmanda Alaves'i 90+2. dakikada Lucas Vazquez'in golüyle 1-0 yenerek kritik bir galibiyete imza attı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Girona ise Real Betis deplasmanında 1-1 berabere kalarak haftayı zirvede tamamlama şansını kaçırdı.

Atletico Madrid, konuk ettiği Getafe ile 3-3 berabere kaldı. Barcelona ise ağırladığı Almeria'yı 3-2'lik skorla geçti.

18. haftası oynanan LaLiga'da, 45'er puana sahip takımlardan Real Madrid birinci, Girona ikinci, 38'er puanlı takımlardan Atletico Madrid üçüncü, Barcelona dördüncü sırada yer aldı.

Lider Inter şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor

Serie A'nın zirvesindeki Inter, 43. dakikada Yann Aurel Bisseck ve 78. dakikada Nicolo Barella'nın golleriyle ağırladığı Lecce'yi 2-0 mağlup etti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, deplasmanda Frosinone'yi 2-1 mağlup etti. Juventus'ta ilk kez 11'de maça başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 12. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve siyah-beyazlı ekipteki ilk gol sevincini yaşadı. Takımın diğer golünü ise 81. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.

Kenan Yıldız (18 yıl, 233 gün), Juventus formasıyla Serie A'da gol atan en genç yabancı oyuncu oldu.

Milan, Salernitana deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bologna ise ağırladığı Atalanta'yı tek golle geçti.

17. haftası oynanan ligde 44 puanlı Inter, 40 puanlı Juventus, 33 puanlı Milan ve 31 puanlı Bologna ilk 4'e giren takımlar oldu.

Namağlup lider Leverkusen, Schick'in golleriyle farklı kazandı

Bundesliga'nın namağlup lideri Bayer Leverkusen, Çek oyuncusu Patrik Schick'in "hat-trick" yaptığı mücadelede, konuk ettiği Bochum'u 4-0'la geçti. Takımın diğer golünü, Victor Boniface kaydetti.

Son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, konuk olduğu Wolfsburg'u Jamal Musiala ve Harry Kane'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Sezonun istikrarlı ekiplerinden Stuttgart, ağırladığı Augsburg'u 3-0 yendi. Leipzig ise Werder Bremen deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Bundesliga'da 16 hafta sonunda Bayer Leverkusen 42 puanla ilk, bir maçı eksik Bayern Münih 38 puanla ikinci, Stuttgart 34 puanla üçüncü, Leipzig 33 puanla dördüncü sıranın sahibi oldu.

PSG, Mbappe'nin golleriyle 3 puana ulaştı

​​​​​​​Ligue 1'in 17. haftasında lider PSG, konuk ettiği Metz'i Kylian Mbappe (2) ve Vitinha'nın golleriyle 3-1 yendi.

Zirve takipçilerinden Nice, ağırladığı Lens'i 2-0 mağlup etti. Monaco, Toulouse deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Brest ise konuk ettiği Lorient'i 4-0'la geçti.

Ligde 40 puanlı PSG liderliğini sürdürdü. 35 puanlı Nice ikinci, 33 puanlı Monaco üçüncü, 31 puanlı Brest dördüncü sırada yer aldı.