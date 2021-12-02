Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artistik Buz Pateni Grand Prix Finali'ne koronavirüs engeli
[Fotoğraf: AA-arşiv]
2021 Artistik Buz Pateni Grand Prix Finali, Japonya'daki koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle ertelendi.
Uluslararası Paten Birliğinden (ISU) yapılan açıklamaya göre, 9-12 Aralık tarihlerinde Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilmesi planlanan şampiyona, pandemi nedeniyle ülke genelinde devam eden seyahat kısıtlamaları ve güvenlik önlemleri nedeniyle düzenlenemeyecek.
Buz pateninde olimpiyatlar öncesi en önemli organizasyonlar arasında yer alan Grand Prix Finali'nin, sezon bitmeden başka bir ülkenin ev sahipliğinde düzenlenmesi için çalışmalar başlatıldı.
Konu hakkında bir gelişme olması halinde bilgilendirme yapılacak. Japonya Buz Pateni Federasyonu turnuvayı Osaka'da düzenlemek için son ana kadar ciddi çaba sarf etti.
Etiketler: Japonya Koronavirüs
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