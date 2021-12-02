Uluslararası Paten Birliğinden (ISU) yapılan açıklamaya göre, 9-12 Aralık tarihlerinde Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilmesi planlanan şampiyona, pandemi nedeniyle ülke genelinde devam eden seyahat kısıtlamaları ve güvenlik önlemleri nedeniyle düzenlenemeyecek.

Buz pateninde olimpiyatlar öncesi en önemli organizasyonlar arasında yer alan Grand Prix Finali'nin, sezon bitmeden başka bir ülkenin ev sahipliğinde düzenlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Konu hakkında bir gelişme olması halinde bilgilendirme yapılacak. Japonya Buz Pateni Federasyonu turnuvayı Osaka'da düzenlemek için son ana kadar ciddi çaba sarf etti.