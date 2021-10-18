Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arsene Wenger'den yeni Dünya Kupası planı için hamle
[Fotoğraf: Depo Photos]
FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, FIFA Dünya Kupası'nın dört yıl yerine iki yılda bir yapılması planını, milli takım teknik direktörleriyle görüşecek.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu tüm çalıştırıcılar, 19-21 Ekim tarihlerinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantılara davet edildi.
Görüşmelerde; oyuncu sağlığı, uluslararası maç takvimi ve FIFA Dünya Kupası'nın düzenlenme sıklığının başta olduğu konular ele alınacak.
UEFA ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Wenger'in ortaya attığı kadın ve erkek futbolunda uluslararası maç takvimi değişikliği planına karşı çıkıyor.
Her yaz küresel veya kıtasal çapta bir futbol turnuvasının oynanmasını öngören teklifin, aralık ayında üye federasyonlarca oylanması bekleniyor.
Etiketler: Dünya Kupası FIFA
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