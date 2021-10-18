Hollanda'da Eredivisie'in 9'uncu haftasında NEC Nijmegen, Vitesse'yi ağırladı. Vitesse maçı 1-0 kazanırken, bitiş düdüğünün ardından misafir takımın futbolcuları tribündeki taraftarların yanına giderek galibiyeti kutladı. Ancak taraftarların zıpladığı sırada tribün çöktü.

Tribünde meydana gelen çökmeye rağmen taraftarların sevinç gösterisine devam etmesi dikkat çekti.

"Söyleyecek söz bulamıyorum"

Ev sahibi Nijmegen'in Başkanı Wilco van Schaik, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, "Bildiğim kadarıyla herhangi bir yaralanma yok. Söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.

Maçı tribünden takip eden Nijmegen Belediye Başkanı Hubert Bruls de "Bildiğim kadarıyla kimse yaralanmadı. Bir an önce soruşturma açılmasını istiyorum.” dedi.