Umman resmi ajansı ONA'da yer alan haberde, Sultan Bin Tarık'ın af kararnamesi yayımlandı.

Kararın 107'si yabancı uyruklu olmak üzere 328 mahkumu kapsadığı ve Mevlit Kandili dolayısıyla alındığı ifade edildi.

Haberde, affedilen mahkumların suçları ve yabancı kişilerin uyruklarına ilişkin bilgi verilmedi.