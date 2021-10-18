NATO'dan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan "Steadfast Noon" (Sarsılmaz Doruk) adlı caydırıcılık tatbikatı, NATO'nun Avrupalı müttefiklerinin savunmasına yönelik alıştırma niteliği taşıyor. Hafta boyunca sürecek tatbikata 14 NATO ülkesinden onlarca savaş uçağı ile çok sayıda personel katılıyor.

Her yıl farklı bir NATO ülkesinin ev sahipliği yaptığı belirtilen tatbikatta, nükleer kapasiteye de sahip çift kabiliyetli savaş uçaklarının yanı sıra konvansiyonel jetler yer alıyor. Bu uçaklar, gözetleme ve yakıt ikmal uçaklarınca destekleniyor. Tatbikatta canlı atış yapılmayacak.

NATO, "Bu tatbikat, rutin, tekrarlanan bir eğitim faaliyetidir ve dünyada meydana gelen herhangi bir olayla bağlantılı değildir." açıklamasını yaptı.

Tatbikatın NATO'nun nükleer caydırıcılığının güvenli ve etkili kalmasını sağlamaya yardımcı olacağı belirtilen NATO açıklamasında, haziranda Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde yayımlanan bildiride, müttefik ülkelerin liderlerinin NATO'nun nükleer imkanlarının muhafaza edilmesinin temel amacının barışı koruma, şiddeti önleme ve saldırganlığı caydırma olduğuna yer verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca liderlerin zirve bildirisindeki "Avrupa'daki güvenlik ortamının bozulduğu göz önüne alındığında güvenilir ve birlik içinde bir nükleer ittifakın hayati önem taşıdığına" dair ifadeler anımsatıldı.