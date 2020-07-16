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Arsenal Mavropanos'u kiraladı
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Konstantinos Mavropanos'un sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sözleşme imzalanan Yunan futbolcunun Alman kulübü Stuttgart'a kiralandığı belirtildi.
2018 yılında Yunanistan'ın PAS Giannina takımından Arsenal'a gelen Mavropanos, ara transfer döneminde kiralandığı Nürnberg'de bu sezon 12 maça çıkmıştı.
Etiketler: İngiltere Premier Lig arsenal Konstantinos MavropanosSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 15:20
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