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Arjantin'de küme düşme 2 yıl kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle liglerde 2 yıl süreyle küme düşmenin kaldırıldığını açıkladı.
Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Tapia, salgın nedeniyle futbolda alınan yeni tedbirleri duyurdu.
Tapia, sezonun geri kalanının iptal edildiğini ve 2 yıl süreyle liglerden küme düşmenin kaldırıldığını belirtti.
Daha önce de Meksika Birinci Futbol Ligi'nde 5 yıllığına küme düşme kaldırılmıştı.
Etiketler: ArjantinSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 00:02
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