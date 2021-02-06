Arda, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, derbi maçına iyi hazırlandıklarını belirtti.

"Bugün hocamızın babası Talat amcanın ölüm yıldönümü. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Hocamızın annesinin ellerinden öpüyorum. Böyle bir evlat yetiştirmişler ki ülke futbolunun en büyük adamı olmuş. Bu sabah hocamız ekstra bizi sahaya çıkararak taktik anlamda bütün maçı anlattı. Hocamız ne anlattıysa karşımıza çıktı. Mutluyuz liderliği aldık. Derbiyi kazanmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Üç gün sonra Alanya maçı var, devam edeceğiz."

Takımın tek golünü atan yeni transfer Mustafa Muhammed'in performansına değinen Arda, "Muhteşem oynadı, galibiyet golünü attı." ifadelerini kullandı.

Arda, maçın ardından gol sevinçleriyle ilgili soruyu yanıtladı.

"Maç sabahı 'böyle bir sevinç yapalım' dedik. Kendisine 'ben atamam, sen atarsın' dedim. Maç öncesindeki geceler tesiste kalıyorum. Kamp yoktu. Hocamız da oradaydı. Eskilerden konuştuk. Yarın ne olacak diye düşündüm. Kazandığımız için mutluyum."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Marcao: Hocamızın teoride söylediklerini pratikte sahaya yansıttık

Galatasaraylı futbolcu Marcao, galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Hafta boyunca hocamız en iyi şekilde bizi hazırladı. Hocamızın teoride söylediklerini pratikte sahaya yansıttığımızda güzel galibiyetler geliyor. Fenerbahçe karşısında bunu tamamıyla yaptık ve önemli 3 puan aldık."

Marcao, savunmada zaman zaman Ryan Donk, zaman zaman da Christian Luyindama ile oynamasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

"İkisi de önemli stoperler. Uzun bir maç maratonu var. Belki yarın da ben oynamayacağım. Hocamızın verdiği karar önemli. Kiminle oynarsam oynayayım kendimi iyi hissediyorum. Sıkı maç periyodunda herkesin iyi performans göstermesi gerekiyor. Bugün ayrıca kızımın doğum günü. Bu galibiyeti ona ve eşime hediye ediyorum."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Muslera: Çok çalıştık. Geçen sene kazanmıştık, tekrar galip geldik

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, galibiyet için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Yayıncı kuruluşa, üzerinde 2020 yılı eylül ayında vefat eden annesinin fotoğrafının bulunduğu bir tişörtle açıklamada bulunan Muslera, "Çok çalıştık. Geçen sene kazanmıştık, tekrar galip geldik. Galibiyeti aileme ve en başta anneme armağan ediyorum." dedi.

Muslera, Galatasaray olarak topa sahip bir anlayışla mücadele ettiklerini vurguladı.

"Deplasmanda veya içeride, nerede oynarsak oynayalım hep bunu yapmaya çalışıyoruz. Hocamız bunu öğütlüyor. Bugün 90 dakika topa hakim olan bir Galatasaray vardı. Topu tuttuğunuz zaman rakibinizi koşturuyorsunuz. Hafta boyunca Fenerbahçe'nin defansın arkasına attığı toplara çalıştık. Fenerbahçe ilk yarı bunu yaptı ama tedbirler aldık. Bugün anahtar kelime oynamaktı ve geldik oynadık. Geçen sezonki gibi güzel bir galibiyet aldık."

Muslera, uzun süreli sakatlığının ardından eski formunu yakalamasıyla ilgili soruya yanıt verdi.

"Bunu tamamen çalışmaya bağlıyorum. Ameliyat olduktan 4 gün sonra ufak ufak çalışmalara başladım. Hocama teşekkür ederim. Uruguay'a gitmeme ve ailemin yanında çalışmama izin verdi. Arkadaşlarımın buraya geldiğim ilk dakikadan itibaren bana verdikleri destek, bu performansı çabuk göstermeme neden oldu."