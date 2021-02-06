Szalai, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Bizim için bu maç hayal kırıklığı oldu. Kazanmayı çok istedik. Her şeyimizi verdik ama gol bulamadık. Kafamızı kaldırmak ve çalışmak durumundayız. Hedefimiz var ve bu hedef uğruna her şeyimizi vereceğiz."

Jose Sosa: Hedefimize doğru ilerlemeliyiz

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, bu sonucu unutup, önlerine bakmaları gerektiğini söyledi.

"Öncelikle takıma döndüğüm için mutluyum. Bu yenilgiden dolayı üzüntü yaşıyoruz. Bu üzüntü asıl amacımızın önüne geçmemeli, hedefimize doğru ilerlemeliyiz. Bu maçta beklenti yüksekti, taraftarlarımızın bize destekleri de fazlaydı. Takımı en güzel şekilde nasıl yukarı çıkarmalıyız ona bakmamız lazım."