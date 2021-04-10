Manavgat Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi, Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Manavgat-Side Turistik Otelciler Birliği'nin (MASTOB) desteğiyle yapılan yarış, Apollon Tapınağı'ndan start aldı.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Almanya ve Sırbistan'dan katılan sporcular, antik kent ve ören yerlerinden tur atarak 74 kilometre pedal çevirdi.

[Fotoğraf: AA]

İlk gün yarışlarında erkekler kategorisinde, Ukrayna'dan Oleksandr Konuaiev birinci, Türkiye'den Abdulkadir Kelleci ikinci ve Rusya'dan Maxim Gogolev üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Ukrayna'dan Iryna Popova birinci, Rusya'dan Elena Gogoleva ikinci oldu, Ukrayna'dan Maria Sherstiuk ise üçüncülüğü elde etti.

[Fotoğraf: DHA]

Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ile protokol üyeleri, dereceye giren sporculara madalya ve para ödülü verdi.

Manavgat Bisiklet Günleri Antik Side Kupası'nda 5 ülkeden 42 sporcu mücadele ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Yarın Uluslararası MTB Dağ Bisiklet Maratonu ile devam edecek organizasyon, 9 Mayıs'ta Antik Seleukia Yarışları ile sona erecek.

[Fotoğraf: AA]