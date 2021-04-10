Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından bu yıl "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla çevrim içi düzenlenen 4. Etnospor Forumu, Radisson Blu Otel'de gerçekleştirildi.

"Geleneklerimizi ve değerlerimizi daha yoğun bir şekilde sahiplenmeliyiz"

Forumda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geleneksel spor dallarını hak ettiği popülariteye ulaştırmayı arzuladıklarını kaydetti.

"Özümüzü, geleneklerimizi ve değerlerimizi daha yoğun bir şekilde sahiplenmeliyiz. Geleneksel sporlarımız, milli kimlikleri güçlendirmenin yanı sıra ülkeler arası dayanışmanın, yardımlaşmanın, kardeşlik bağlarının güçlenmesi için önemli bir vesile. Geçmişi yaşayarak ve yaşatarak bu kıymetli mirası gençlerimize aktararak en iyi şekilde yarınlara taşımalıyız."

"Spor altyapısını çağın gerektirdiği anlamda en iyi şekilde modernize ettik"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye olarak son 19 yılda bir spor ülkesi olma yolunda önemli mesafe katettiklerini aktardı.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sportif tesisleşmeye hız kazandırılması ve spor mevzuatının evrensel şartlarda uygulanması adımlarını kararlılıkla gerçekleştirdik. Spor altyapısını çağın gerektirdiği anlamda en iyi şekilde modernize ettik. Hükümetimizin uluslararası organizasyonlara en güzel şekilde ev sahipliği yapma yolundaki kararlılığı ve yatırımlarıyla ülkemizde birçok uluslararası organizasyonu başarıyla gerçekleştiriyoruz."

"Spor turizminin gelişmesi sağlandı"

Bakan Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonunun faaliyetlerine başladığı 2015'ten bu yana geleneksel spor dallarının yaşatılması ve yaygınlaşması için büyük çaba gösterdiklerini vurguladı.

"2019-2023 yıllarına ilişkin kalkınma vizyonunu ortaya koyan kalkınma planıyla geleneksel spor dallarının uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve Türkiye'nin spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmak suretiyle spor turizminin gelişmesi sağlandı. Bütün imkanlarımızla konfederasyonumuzun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar 3 ulusal ve 3 uluslararası foruma ev sahipliği yaptık. Yalnız organizasyon anlamında değil tesis olarak geleneksel sporları yatırım alanlarımıza dahil ettik. Bu kapsamda başkent Ankara'ya dünyanın en güzel tesislerinden birini kazandırmanın heyecanını ve gururunu yaşadık. Türkiye'nin küresel spor iletişim platformu olarak Bakanlığımızca oluşturduğumuz dijital platform sayesinde tüm branşlarıyla dünyaya geleneksel sporların tanıtımını yapmaya başladık. Hedefimiz geleneksel sporların bilinirliğini kuvvetlendirecek adımları güçlü şekilde atmaya devam etmektir."

"Küresel dopingle mücadelede spor önemli bir kavram"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun barış için evrensel bir araç olduğunu ifade etti.

"Küresel dopingle mücadelede spor önemli bir kavram. İnsan yaşamını tehdit eden koronavirüs salgını, küresel sorunlara ortak çözümler bulmak için ülkeler arasındaki güçlü iletişimin önemini ortaya çıkarıyor. Spor, hem toplumsal iyi oluş hem de sportif rekabet gücünün artırılması açısından ülkelerin kalkınma önceliklerinden bir tanesi olmuştur. Herkes güvende oluncaya kadar kimse güvende olamayacağı için sağlık ve spor başta olmak üzere her alanda ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmede uluslararası kuruluşlara ve temsilcilere mühim görevler düşüyor."

"Bu oyunlar uluslararası anlamda sportif görsel şölen olma yolunda önemli özellik taşıyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, organizasyonların ev sahipliği için salgının tüm zorluklarına rağmen hazırlıkları sürdürdüklerini aktardı.

"4. Dünya Göçebe Oyunları'na Bursa İznik'te ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nı ülkemizin güzide şehirlerinden Konya'da gerçekleştireceğiz. Son derece heyecanlıyız. Dünya Göçebe Oyunları'na halklarımızın ortak mirasının kapsayıcılığı ve zenginliğine yakışır şekilde, en güzel şekilde ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'na 80 ülkeden 37 branşta 2400 sporcu katılmıştı. Bu oyunlar ülkeler arası dayanışmayı ilerletmek ve uluslararası anlamda sportif görsel şölen olma yolunda önemli özellik taşıyor. Dünyanın pek çok yerinden unutulmaz şöleni tecrübe etmek için insanlar ülkemize gelecek. Tüm misafirlerimizi şimdiden davet ediyorum. Tüm imkanlarımızla geleneksel spor dallarının her daim yanında olacağız."

[Fotoğraf: AA]

Necmeddin Bilal Erdoğan: Geleneksel sporları genç nesillere aktarabilmek için onlarla bağlantı kurabilmemiz lazım

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla organize edilen 4. Etnospor Forumu'nda konuştu.

Erdoğan, geleneksel sporlar için 2018 yılında yola çıktıklarını belirtti.

"Daha önce Kazakistan'da toplandık. Daha sonra birini Türkiye'de, birini yurt dışında yapalım diye düşündük. Ve bu sene Azerbaycan'da yapmak istiyorduk, oradaki dostlarımız hazırdı ama maalesef pandemi nedeniyle bunu yapamadık. Global kısıtlamalar nedeniyle çevrim içi yapmaya karar verdik."

Erdoğan, geleneksel spor ve oyunlar dünyasının bağları güçlendirmek için bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

"Baktığımız zaman çok güçlü endüstriyel destek alan, geliri olan bir dünya değildir. O yüzden yeteneklerimizi, güçlerimizi bir araya getirip geleneksel sporlar çevresinde birleşmeye odaklanmalıyız. Bu forum, geleneksel sporlar çerçevesinde kaynaklarımızı bir araya getirmek, tartışmalar yapmak, görüş birliğine varmak için büyük bir fırsat. Çevrim içi de olsa büyük bir fırsat olarak görüyorum. Etnospor sayesinde birleşerek gücümüzü artırma imkanını sahip olduğumuzu düşünüyorum."

Erdoğan, hedeflerinin sadece geleneksel spor ve oyunları korumak, devam ettirmek olmadığını vurguladı.

"Aynı zamanda dünyadaki kültürleri tekrar harekete geçirme görevimiz de var. Bütün konuşmalarımda iletmek istediğim ortak bir misyonumuz var, dünya farklılıkları ve çeşitli kültürleriyle birlikte çok renkli bir yer. Kültürden bahsederken müzikten, kıyafetten, spordan her şeyden bahsediyoruz. Bazı kültürlerin diğerlerine oranla çok daha güçlü olduğunu göz önünde bulundurursak diğerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının çok zor olduğunu görüyoruz. Geleneksel sporların hayata geçirilmesi, dünyanın renkli yapısını, farklı kültürlerin hayatta kalmasını sağlayacak bir şey."

Erdoğan, konuşmasında forumun çevrim içi yapıldığını hatırlatan ve teknolojik imkanların önemine değindi.

"Bu forum, geleneksel sporlarla ilgili söyleyecek bir şeyleri olan herkesin sesini duyurabileceği bir ortam. Birlikte geleneksel sporları harekete geçirmek, canlandırmak üzere buradayız. Hepimizi bir araya getiren şey bu. Bu dijital forumu devreye alanlara da teşekkür etmek istiyorum. Teknoloji her zaman bizim gündemimizde olan bir şey. Geleneksel sporları genç nesillere aktarabilmek için onlarla bağlantı kurabilmemiz lazım. O yüzden de teknolojik imkanları kullanmalıyız. İnterneti, sosyal medyayı kullanmalıyız. Bu pandemi bize böyle bir forumu dijital ortamda yapabileceğimizi gösterdi."

Erdoğan, foruma video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve katılımcılara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

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