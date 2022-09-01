Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antony resmen Manchester United'da
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Manchester ekibi, 95 milyon euroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden birini gerçekleştirdi.
Profesyonel kariyerine, 2018'de ülkesinin Sao Paulo takımında başlayan Antony, 3 sezon forma giydiği Ajax'ta 82 maça çıktı ve 25 gol attı.
Etiketler: Manchester United Transfer Haberleri
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